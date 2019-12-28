Украина при администрации президента Владимира Зеленского занимает более уверенную позицию в отношении президента РФ Владимира Путина. Об этом в интервью изданию "Зеркало недели" заявил глава посольства США в Украине Уильям Тейлор.

"Четыре телефонных разговора (с Путиным - Ред.), личная встреча, противостояние в которых было, по крайней мере, на равных, создают впечатление, что Зеленский отстоял свою позицию лучше, чем это удавалось господину Порошенко", - считает Тейлор.

Своей реакцией на высказывание американского дипломата поделился и глава Офиса Президента Андрей Богдан: "Интересно, а что сейчас похоботики выть будут?" - написал Богдан.

Скриншот: Facebook/ Андрей Богдан

Также "Страна" уже сообщала, что американский посол Тейлор допустил передачу границы на Донбассе до выборов под контроль ОБСЕ или ООН. "Зеленский понимает, что ему нужно: чтобы русские ушли с Донбасса, а в конечном счете и из Крыма", - заявил дипломат и добавил, что украинский президент понимает также, что есть красные линии, за которые нельзя переходить.

Ранее мы писали, что Рябошапка в компании американского посла Тейлора рассказал о реформе Генпрокуратуры.