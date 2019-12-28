В Славянске после визита к стоматологу умерла 6-летняя девочка
В Славянске Донецкой области расследуют смерть 6-летнего ребенка, который накануне посетил стоматолога.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.
Известно, что 27 декабря вечером 6-летний ребенок попал в реанимацию города Славянск с острой сердечной недостаточностью и анафилактической шоковой реакцией.
Несмотря на усилия врачей через несколько часов девочка умерла. По предварительной информации, аллергическая реакция у ребенка началась после лечения у стоматолога.
Правоохранителями было возбуждено уголовное дело. Проводится расследование по факту ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей работниками стоматологической больницы г. Славянска, что привело к смерти 6-летнего ребенка.
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