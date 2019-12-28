Бразильский наемник Рафаэль Лусварги, который воевал на стороне "ДНР", попал в список на обмен пленными 29 декабря.



Об этом сообщили источники "Громадского радио".

По их данным, этой ночью Лусварги повезут к месту, где произойдет обмен.

Напомним, 2 мая 2019-му году Павлоградский городской районный суд Днепропетровской области признал гражданина Бразилии виновным в участии в незаконных вооруженных формированиях и террористической организации и приговорил его к 13 годам лишения свободы.

Ранее, 25 января 2017 Печерский районный суд Киева уже приговаривал Лусварги к этому же сроку. Однако Апелляционный суд Киева отменил это решение в связи с нарушением территориальной подсудности и отправил дело на новое рассмотрение. Далее дело направили в Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области.

Лусварги освободили из-под ареста зимой 2017 года. Адвокаты сообщали, что он был в списках на обмен, однако украинская власть отказывалась его обменять.

До 4 мая 2018 Лусварги жил в мужском Свято-Покровском Голосеевском монастыре УПЦ (МП) в Киеве. 4 мая Лусварги схватили представители праворадикальной организации "С14" и привели в СБУ.

Напоним, что бразильца Лусварги, воевавшего на стороне боевиков "ДНР", защищал государственный адвокат.

Также "Страна" публиковала видео ареста бразильского наемника.