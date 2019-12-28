Противостояние ПЦУ и отколовшейся от нее церкви патриарха Филарета накаляется.

В УПЦ Киевского патриархата вчера, 27 декабря прошел Архиерейский собор, на котором были назначены новые епископы.

Это Каменец-Подольский Варсонофий, Черновицкий и Буковинский Никон, а также его "тезка" Никон Одесский и Балтский.

Сообщение о соборе опубликовано сегодня на сайте Киевского патриархата.

После этого в Православной церкви Украины выпустили заявление, озаглавленное "Об антиканонических действиях Почетного Патриарха Филарета и его окружения".

"Каждое лицо, объявленное "епископом" незаконным способом со стороны Почетного Патриарха Филарета и "назначено", в частности, на кафедру, где уже есть законный архиерей - не является епископом", - заявили в ПЦУ.

В церкви Епифания призвали "прекратить попытки с участием российских и пророссийских деятелей разрушения Поместной Церкви на радость врагам Украины".

Ранее мы рассказывали о том, как ПЦУ хочет, но не может перейти на католическое рождество.

Также недавно Епифаний назвал Филарета бессознательной "рукой Кремля".