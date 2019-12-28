В Киеве под Лукьяновским СИЗО собрались люди, которые выступают против включения беркутовцев, обвиняемых в расстрелах Майдана, в список на обмен пленными, который должен произойти завтра, 29 декабря.

Об этом сообщает телеграм-канал PavlovskyNews и публикует фото с улицы Дегтяревской в Киеве, где расположен изолятор.

По словам организаторов, акция продлится вплоть до окончания обмена пленными на Донбассе.

В то же время очевидцы сообщают, что в здании Апеляционного суда, где сейчас проходит слушание по делу Майдана, собралось много молодых людей. Они стоят в коридорах и в самом зале суда.

Напомним, Киевский апелляционный суд сейчас рассматривает дело бывших бойцов подразделения "Беркут", которых обвиняют в массовых убийствах активистов Евромайдана в феврале 2014 года. Если мера пресечения изменена не будет, беркутовцы не смогут быть обменяны, хоть и значатся в списках на завтрашний обмен с Россией.