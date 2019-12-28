Обмен пленными на Донбассе завтра пройдет без журналистов. Фото пообещал показать Офис президента
Обмен пленных, который должен состояться 29 декабря на Донбассе, пройдет без участия журналистов.
Об этом hromadske сообщил представитель штаба операции Объединенных сил Виталий Саранцев.
"Мы не отказывали в аккредитации журналистов, потому что у нас нет таких полномочий. Штаб ООС не является организатором данного мероприятия. Силы ООС только обеспечивают проведение мероприятия, но не организуют его", - отметил пресс-секретарь.
По словам представителя штаба ООС фото и видеоматериалы процесса обмена пленными предоставит Офис президента Украины.
Также Саранцев добавил, что в штабе собрали список журналистов, которые обращались к штабу ООС по вопросу аккредитации и, в случае поступления соответствующего приказа, журналистов смогут допустить к освещению обмена.
Сегодня "Страна" писала о том, что националисты и порохоботы сзывают людей под Лукьяновское СИЗО, чтобы заблокировать вывоз "беркутовцев" на обмен.
Также мы сообщали, что КПП Майорск закроют в день обмена пленными 29 декабря.