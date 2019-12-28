Обмен пленных, который должен состояться 29 декабря на Донбассе, пройдет без участия журналистов.



Об этом hromadske сообщил представитель штаба операции Объединенных сил Виталий Саранцев.

"Мы не отказывали в аккредитации журналистов, потому что у нас нет таких полномочий. Штаб ООС не является организатором данного мероприятия. Силы ООС только обеспечивают проведение мероприятия, но не организуют его", - отметил пресс-секретарь.

По словам представителя штаба ООС фото и видеоматериалы процесса обмена пленными предоставит Офис президента Украины.

Также Саранцев добавил, что в штабе собрали список журналистов, которые обращались к штабу ООС по вопросу аккредитации и, в случае поступления соответствующего приказа, журналистов смогут допустить к освещению обмена.

Сегодня "Страна" писала о том, что националисты и порохоботы сзывают людей под Лукьяновское СИЗО, чтобы заблокировать вывоз "беркутовцев" на обмен.

Также мы сообщали, что КПП Майорск закроют в день обмена пленными 29 декабря.