Президент Украины Владимир Зеленский направил в Верховную Раду новый усовершенствованный законопроект о внесении изменений в Конституцию по децентрализации власти.

Информация об этом появилась на сайте парламента.

Сам текст нового документа пока не опубликован.

Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в ВР этот законопроект 13 декабря.

Он предусматривал прежде всего резкое усиление власти президента на местах - через назначемых им префектов, которые могут отменить любое решение выборных властей регионов. А после решения киевского суда - и вовсе их распустить.

Документ был определен как неотложный к рассмотрению в парламенте. Он предлагал ввести новый перечень административно-территориальных единиц: община, округ, область, Автономная Республика Крым.

На конституционном уровне закрепляется право общины на непосредственное осуществление местного самоуправления путем выборов, местных референдумов, местных инициатив и других форм, определенных законом. Предполагается создание представительных и исполнительных органов местного самоуправления: окружной, областной совет, их исполкомов. Закрепляется, что изменение их границ, наименование и переименование осуществляется с учетом мнения местных жителей.

18 декабря парламентский комитет по вопросам правовой политики рекомендовал Верховной Раде внести в повестку дня сессии и направить в Конституционный суд законопроект №2598 о внесении изменений в Конституцию Украины относительно децентрализации власти на предмет соответствия его статьям 157 и 158 Основного закона. Также законопроект был раскритикован и Ассоциацией городов Украины.

Ранее "Страна" сообщала, что Рада закрылась на каникулы, так и не приняв законопроекты о земле и децентрализации.

Также мы писали о том, что комитет Рады по вопросам госвласти рекомендовал принять законопроект Зеленского о децентрализации.