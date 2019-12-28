На сайте парламента опубликован проект закона о медиа, который продвигают в "Слуге народа". Он позволит легче блокировать сайты, штрафовать их, а Нацсовет по телерадиовещанию превращает в орган, который следит за всеми медиа в Украине, включая онлайн и печатные.

Текст закона уже доступен на сайте Верховной Рады.

"Страна" подробно анализировала драфт этого законопроекта в материале Быстрая блокировка сайтов и запрет цитировать Путина. "Страна" узнала, что по итогу вписали в законопроект про медиа.

Закон вводит новые виды запрещенной к публикации информации. Это изображение в позитивном свете России, процессов, идущих в "ЛДНР" и Крыму, а также советского прошлого.

Также при Нацсовете будет работать карманная общественная организация, которая будет создавать стандарты работы для всех украинских журналистов.

Детальнее об этом законопроекте - в блоге Олеси Медведевой "Ясно.Понятно".