На сайте парламента опубликован проект закона о медиа, который продвигают в "Слуге народа". Он позволит легче блокировать сайты, штрафовать их, а Нацсовет по телерадиовещанию превращает в орган, который следит за всеми медиа в Украине, включая онлайн и печатные. 

Текст закона уже доступен на сайте Верховной Рады.

"Страна" подробно анализировала драфт этого законопроекта в материале Быстрая блокировка сайтов и запрет цитировать Путина. "Страна" узнала, что по итогу вписали в законопроект про медиа.

Закон вводит новые виды запрещенной к публикации информации. Это изображение в позитивном свете России, процессов, идущих в "ЛДНР" и Крыму, а также советского прошлого. 

Также при Нацсовете будет работать карманная общественная организация, которая будет создавать стандарты работы для всех украинских журналистов. 

Детальнее об этом законопроекте - в блоге Олеси Медведевой "Ясно.Понятно". 

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.