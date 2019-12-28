Украинские туристы, которые должны были лететь в Киев рейсом лоукост-авиакомпании Ryanair (FR 3198) Берлин — Борисполь, застряли в аэропорту Берлина Шенефельд. Как сообщил блогер Денис Гороховский, который является другом нескольких пострадавших, всего брошенными оказались около 40 человек.

По словам Дениса, посадку на самолет в Киев закрыли без каких-либо объявлений, в очереди остались около 40 человек с детьми. В аэропорту им предложили еще раз пройти пограничный контроль и вернуться в Берлин. На вопросы о компенсации или новых билетах до Киева представитель авиакомпании посоветовал пострадавшим обратиться в суд.

"На вопросы о компенсации или новых билетах представитель компании весьма сухо ответил, мол, это ваши проблемы, "если есть претензии к компании, обращайтесь в суд". Заявление в полицию подали прям в аэропорту, но в полиции тоже говорят, что повлиять на компанию не могут, идите в суд за компенсацией. В общем, 40 с лишним человек Ryanair бросил в аэропорту. Как вы понимаете, купить новые билеты на сегодня-завтра в предновогодние дни – это очень дорого. Снять отель тоже. Люди в шоке", - написал Денис.

Напомним, что ранее застрявшим в аэропорту Берлина 49 украинцам переоформили билеты.

Также "Страна" писала о том, что Ryanair с января 2020 года запускает рейсы из Харькова в Будапешт.