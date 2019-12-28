При обмене удерживаемыми лицами 29 декабря Россия может передать Украине военных, которые во время войны на Донбассе попали в плен сепаратистов. Среди них есть и награжденный орденом "За мужество" солдат ​​Иван Деев.

Об этом сообщает информагентство "Интерфакс".

Иван Деев - военный 8-го полка спецназначения ВСУ, был активистом Майдана. В 2016 году был награжден орденом "За мужество" 3-й степени за участие в антитеррористической операции в Донбассе. В плен боевиков Деев попал на Луганщине в феврале 2017 года.

Во время обмена в воскресенье на родину могут вернуться такие военные:

Василий Жемелинський - 23 года, военный 57-й бригады ВСУ, попал в плен боевиков "ДНР" 17 февраля 2018 под Песками.

Борис Пундор - 54 года, боец ​​43-й отдельной механизированной бригады "Патриот". Вместе с 7 сослуживцами попал в плен боевиков "ДНР", заехав грузовиком на неподконтрольную украинской власти территорию 22 мая 2019.

Богдан Пантюшенко - боевики подбили его танк под Донецком. С января 2015 находится в плену боевиков, а так называемый суд оккупационной власти "ДНР" приговорил его к 18 годам заключения.

Александр Кориньков и Сергей Глондар - попали в плен 16 февраля 2015, во время выполнения боевой задачи в районе Дебальцева. Военные сопровождали колонну и должны были вывести раненых из неподконтрольного Украине населенного пункта, но их отряд попал в засаду.

Напоним, ранее "Страна" сообщала, что "Харьковских террористов" осудили, но освободили перед обменом с пленными.

Также мы писали, что Прокуратура на суде заявила, что беркутовцы есть в списках на обмен.