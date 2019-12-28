Националисты и порохоботы собираются под Лукьяновским СИЗО, чтобы не дать вывезти на обмен бывших "беркутовцев".

Об этом пишут в соцсетях разнообразные активисты. Акция собирается на 20:00.

"Выглядит все так, что беркутов отпустят без суда...Единственный выход - массово присутствовать под СИЗО и судом, в случае попытки вывезти оттуда этот биомусор. Под судом и в суде сейчас пару сотен человек. А вот кто готов за пару часов подтянуться на Дегтяревскую, 13 в Лукьяновское СИЗО?" - написал волонтер Роман Синицын.

Скриншот: Facebook/Роман Сініцин

Они также публикуют постеры с призывом собираться.

Фото: Facebook/Роман Сініцин

Напомним, Киевский апелляционный суд сейчас рассматривает дело бывших бойцов подразделения "Беркут", которых обвиняют в массовых убийствах активистов Евромайдана в феврале 2014 года. Если мера пресечения изменена не будет, беркутовцы не смогут быть обменяны, хоть и значатся в списках на завтрашний обмен с Россией.

Однако, если бывшие бойцы Беркута как главные подозреваемые отправятся в Донецк и Луганск, то и последующее расследование нивелируется.