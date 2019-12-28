Националисты и порохоботы сзывают людей под Лукьяновское СИЗО, чтобы заблокировать вывоз "беркутовцев" на обмен
Националисты и порохоботы собираются под Лукьяновским СИЗО, чтобы не дать вывезти на обмен бывших "беркутовцев".
Об этом пишут в соцсетях разнообразные активисты. Акция собирается на 20:00.
"Выглядит все так, что беркутов отпустят без суда...Единственный выход - массово присутствовать под СИЗО и судом, в случае попытки вывезти оттуда этот биомусор. Под судом и в суде сейчас пару сотен человек. А вот кто готов за пару часов подтянуться на Дегтяревскую, 13 в Лукьяновское СИЗО?" - написал волонтер Роман Синицын.
Скриншот: Facebook/Роман Сініцин
Они также публикуют постеры с призывом собираться.
Фото: Facebook/Роман Сініцин
Напомним, Киевский апелляционный суд сейчас рассматривает дело бывших бойцов подразделения "Беркут", которых обвиняют в массовых убийствах активистов Евромайдана в феврале 2014 года. Если мера пресечения изменена не будет, беркутовцы не смогут быть обменяны, хоть и значатся в списках на завтрашний обмен с Россией.
Однако, если бывшие бойцы Беркута как главные подозреваемые отправятся в Донецк и Луганск, то и последующее расследование нивелируется.