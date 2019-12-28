Владимир Зеленский сегодня, 28 декабря подписал закон о трансплантации.

Президент подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, регулирующие вопросы трансплантации анатомических материалов человеку" № 418-IX, который парламент принял 20 декабря 2019.

Об этом говорится на сайте главы государства.

Закон должен обеспечить "построение эффективной системы трансплантации в Украине", а также согласовать национальное законодательство с международными актами в этой сфере.

До начала работы Единой государственной информационной системы трансплантации (ЕДИСТ), но не позднее 1 января 2021, положения этого закона по использованию указанной системы для организации оказания медицинской помощи с использованием трансплантации не применяются.

"Страна" уже рассказывала, что этот закон вряд ли будет работать, поскольку не предусматривает никаких инвестиций в современное оборудование для трансплантации.

Детальнее - в нашем материале Почка - 470 тысяч, печень - больше миллиона. Как в Украине будут проводить пересадки органов по новому закону.

Ранее "Страна" писала, что Зеленский окончательно снял неприкосновенность с депутатов, подписав закон об их аресте и слежке.

Также мы рассказывали, что Кабмин утвердил цены на трансплантацию органов в Украине.