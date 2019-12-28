Кабинет министров уволил Антона Янчука с должности председателя Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА).

Это стало известно из опубликованного распоряжения Кабинета министров от 27 декабря.

"Уволить Янчука Антона Владимировича с должности главы Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, в соответствии с частью первой статьи 871 Закона Украины "О государственной службе", - говорится в распоряжении

Ранее, 19 декабря, Янчук подал иск против Кабинета министров из-за отстранения его от должности главы АРМА. Окружной админсуд открыл производство по данному иску и назначил подготовительное заседание на 21 января.

Антон Янчук просит суд признать противоправным и отменить распоряжение Кабмина об отстранении его от исполнения полномочий председателя АРМА и отменить распоряжение о назначении Виталия Сигидина врио председателя АРМА. Также Янчук просит признать противоправным и отменить решение Правительства о возбуждении в отношении него дисциплинарного производства.

Отметим, что увольнение Янчука за срыв отопительного сезона инициировал министр Кабмина Дмитрий Дубилет. Также 21 ноября Кабинет министров Украины привлек к ответственности и отстранил от должности руководство Нацагентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений за срыв отопительного сезона на Львовщине.

Ранее "Страна" сообщала о том, что детективы НАБУ обыскивают кабинет директора АРМА Янчука, который может быть причастен к преступным схемам.

Также мы писали о том, что в АРМА заявили о пропаже распорядительных документов накануне проверок и аудита.