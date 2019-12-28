Зеленский окончательно снял неприкосновенность с депутатов, подписав закон об их аресте и слежке
Президент Владимир Зеленский подписал закон, который регламентирует порядок уголовного преследования народных депутатов - после снятия с них неприкосновенности.
Об этом говорится на сайте главы государства.
Закон № 388-IX, принятый 18 декабря, направлен на гармонизацию положений законодательных актов с обновленной конституцией, где уже нет депутатского иммунитета.
"В целях обеспечения соблюдения гарантий депутатской деятельности закон определяет особенности в части начала досудебного расследования в отношении народного депутата Украины, задержание, избрание в отношении него меры пресечения, проведения следственных (розыскных) и негласных следственных (розыскных) действий", - говорится в сообщении пресс-службы Зеленского.
Отметим, что главная норма этого закона - это расследование любых дел против депутатов возможно лишь с отмашки генерального прокурора. Это по сути нивелирует снятие иммунитета.
Детальнее об этом - в материале "Страны" Отдались Рябошапке. Как депутаты отменили свою неприкосновенность так, чтоб ее де-факто оставить.
Ранее мы отвечали на шесть главных вопросов об отмене депутатской неприкосновенности.