Президент Владимир Зеленский подписал закон, который регламентирует порядок уголовного преследования народных депутатов - после снятия с них неприкосновенности.

Об этом говорится на сайте главы государства.

Закон № 388-IX, принятый 18 декабря, направлен на гармонизацию положений законодательных актов с обновленной конституцией, где уже нет депутатского иммунитета.

"В целях обеспечения соблюдения гарантий депутатской деятельности закон определяет особенности в части начала досудебного расследования в отношении народного депутата Украины, задержание, избрание в отношении него меры пресечения, проведения следственных (розыскных) и негласных следственных (розыскных) действий", - говорится в сообщении пресс-службы Зеленского.

Отметим, что главная норма этого закона - это расследование любых дел против депутатов возможно лишь с отмашки генерального прокурора. Это по сути нивелирует снятие иммунитета.

Детальнее об этом - в материале "Страны" Отдались Рябошапке. Как депутаты отменили свою неприкосновенность так, чтоб ее де-факто оставить.

Ранее мы отвечали на шесть главных вопросов об отмене депутатской неприкосновенности.