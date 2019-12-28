Турция запустит газопровод TurkStream в следующем месяце, сообщил министр энергетики и природных ресурсов страны 27 декабря.

"Мы запустим TurkStream 8 января. Мы будем незаменимы на международных рынках, поскольку трубопроводы природного газа будут проходить как с востока, так и с севера", - сказал Фатих Донмез на встрече в северо-западной провинции Билечик.

Говоря об открытии трансанатолийского газопровода (TANAP) в Европе 30 ноября, Донмез сказал: "Когда TANAP был впервые подписан, люди говорили, что проект был мечтой. И теперь мы завершаем еще один гигантский проект после TANAP. Хотя TurkStream и TANAP обеспечат беспрепятственное использование природного газа нашей страной, мы также будем играть ключевую роль в обеспечении безопасности поставок природного газа в Европу".

В то же время проект Nord Stream, работающий с 2011 года с годовой мощностью 55 миллиардов кубометров, доставляет российский газ напрямую в Германию через Балтийское море. "Северный поток-2", возглавляемый российской государственной энергетической компанией "Газпром", почти завершен и имеет такую ​​же годовую пропускную способность, почти параллельно первому маршруту трубопровода.

Вместе они будут удовлетворять ежегодные потребности в газе четверти европейского континента.

Газопровод TurkStream имеет общую пропускную способность 31,5 млрд кубометров, из которых первая линия будет транспортировать 15,75 млрд кубометров российского газа для турецких потребителей. Вторая линия доставит еще 15,75 млрд кубометров газа в Европу через Турцию.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Болгария приступила к строительству газопровода в обход Украины.

Также мы писали, что премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил о скором завершении строительства газопровода "Северный поток-2" вопреки санкциям США.