НАБУ отправило в суд дело об энергетиках, которые получали сверхприбыли на "социальном" газе от государства. Ущерб государству составил полтора миллиарда гривен. В деле замешаны две ТЭЦ, из-за которых жители Западной Украины сидели без отопления всю осень - Новояворовская и Новороздольская.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

28 декабря 2019 прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры направили обвинительный акт в Высший антикоррупционного суд для рассмотрения по существу.

Известно, что детективы НАБУ завершили расследование указанных фактов еще в сентябре 2018 года. Однако более 15 месяцев сторона защиты и представители юрлиц, в отношении которых осуществляется производство знакомилась с материалами дела, поэтому НАБУ и САП были вынуждены обратиться в суд с ходатайством об ограничении стороны защиты в сроках ознакомления до 17 декабря 2019 года.

Обвиняемыми по делу являются директор ООО "Энергия - Новояворовск" (ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, ч.2 ст.366 Уголовного кодекса Украины), технический директор ООО "Энергия-Новый Раздол" (ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, ч.2 ст.366 УК Украины), финансовый директор двух предприятий - ООО "Энергия-Новый Раздол" и ООО "Энергия - Новояворовск" (ч.5 ст.191, ч.3 ст.209 УК Украины), физическое лицо-организатор схемы, советник директора ООО "Энергия" (ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, ч.2 ст.366 УК Украины).

В ведомстве отметили, что для получения обвинительного акта не явился один из подозреваемых - директор ООО "Энергия-Новый Раздел" (ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, ч.2 ст.366 УК Украины), поэтому он был объявлен в розыск, а дело в отношении него выделено в отдельное производство.

По данным следствия, предприятия-владельцы Новояворовской и Новороздольский ТЭЦ (Львовская обл.) в течение 2013-2015 годов заключили ряд соглашений о закупке в НАК "Нафтогаз Украины" природного газа для производства тепловой энергии населению. С целью удешевления тепла для этой категории потребителей, НАК поставлял ТЭЦ газ по ценам ниже рыночных.

После получения такой "скидки" прибыльность производства электричества этими ТЭЦ превысила 60% (против 3-5% заложенных в тариф). Таким образом, по версии НАБУ, ТЭЦ получили сверхприбыли, сопоставимые с размером убытков, причиненных НАК "Нафтогаз Украины" в результате реализации описанной схемы.

В января 2018 года детективы НАБУ задержали и сообщили о подозрении 5 лицам: 4 должностным лицам компаний-владелицы ТЭЦ - ООО "Энергия-Новый Раздол" и ООО "Энергия - Новояворовск", и "куратору" схемы, который является приближенным к народным депутатам.

Ранее "Страна" сообщала о том, что Кабмин придумал, как снизить тарифы на тепло задним числом.

Также мы писали о том, что зарплата Коболева оказалась выше руководителей энергетических компаний стран ЕС.