Через Шулявский мост в Киеве снова поехал городской транспорт. Так, восстановлено движение автобусов. Об этом сообщается на сайте Киевской городской государственной администрации.

"С 28 декабря движение автобусов №№ 27 Тр, 155, 550 восстановлено через Шулявский путепровод", - говорится в сообщении.

О восстановлении движения троллейбусов №№ 22, 27, 30, 42 будет сообщено отдельно.

В КГГА написали о том, что узнавать об изменениях маршрутов общественного транспорта можно в телеграмм-канале КП "Киевпастранс" в режиме реального времени.

Ранее "Страна" писала, что вчера, 27 декабря Шулявский мост в Киеве испытали на прочность восемь фур над головой Кличко, а уже 28 декабря мэр Киева открыл его в костюме Деда Мороза, проехавшись на квадроцикле.