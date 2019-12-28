Суд назначил Регору, напавшему на журналиста Шария, ночной домашний арест
Соломенский райсуд Киева избрал меру пресечения националисту Виталию Регору, который 24 декабря, на суде по делу Павла Шеремета, напал на журналиста Дмитрия Кучера и облил его мочой.
На время досудебного расследования, до 25 февраля 2020 года, он останется под ночным домашним арестом с 20:00 до 07:00. То есть должен будет находиться дома в ночное время.
При этом сегодня чисто юридически речь шла не об избрании, а об ужесточении меры пресечения. Дело в том, что Регор находится под личным обязательством за нападение с ножом на иранца.
Виталий Регор (слева) с адвокатом. Фото: Страна
"Страна" вела онлайн с заседания суда. На заседании Регор отрицал, что в бутылке была моча и говорил, что вообще никого не обливал, а стоял в сторонке. Что же до ножа, ношение которого ему вменяют по еще одному уголовному делу - то, по его словам, он ему нужен для самозащиты.
Ранее мы разбирались, чем известен Виталий Регор.
Напомним, что на суде по делу Павша Шеремета угрожали и журналисту "Станы" Юлии Корзун.