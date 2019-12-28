Соломенский райсуд Киева избрал меру пресечения националисту Виталию Регору, который 24 декабря, на суде по делу Павла Шеремета, напал на журналиста Дмитрия Кучера и облил его мочой.

На время досудебного расследования, до 25 февраля 2020 года, он останется под ночным домашним арестом с 20:00 до 07:00. То есть должен будет находиться дома в ночное время.

При этом сегодня чисто юридически речь шла не об избрании, а об ужесточении меры пресечения. Дело в том, что Регор находится под личным обязательством за нападение с ножом на иранца.

Виталий Регор (слева) с адвокатом. Фото: Страна

"Страна" вела онлайн с заседания суда. На заседании Регор отрицал, что в бутылке была моча и говорил, что вообще никого не обливал, а стоял в сторонке. Что же до ножа, ношение которого ему вменяют по еще одному уголовному делу - то, по его словам, он ему нужен для самозащиты.

Ранее мы разбирались, чем известен Виталий Регор.

Напомним, что на суде по делу Павша Шеремета угрожали и журналисту "Станы" Юлии Корзун.