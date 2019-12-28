На этой неделе в Украину по заказу Министерства здравоохранения приехало 363 400 доз вакцины против кори, краснухи и паротита. Пресс-служба Кабмина сообщила, что вакцины были закуплены за счет государственного бюджета Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ).

Известно, что на этой неделе прибыла последняя партия доз вакцин КПК "Приорикс" бельгийского производства GSK (GlaxoSmithKline) в этом году.

"Прививки помогают защититься от многих болезней, поэтому наша цель, чтобы в каждом регионе и в каждом пункте их было достаточное количество. Сегодня по заказу МЗ мы получаем очередную поставку вакцин против кори, паротита и краснухи. Эта партия вакцин позволит продолжить плановые прививки детям на 12 месяце жизни и шестилеткам. Также вакцины будут использоваться для реагирования на вспышку кори, которая происходит в Украине с 2017 года.", - отметила Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

Сообщается, что прививки можно получить бесплатно в государственных учреждениях здравоохранения или частных клиниках, которые заключили договор с Национальной службой здоровья Украины. Бесплатно привиться могут все дети, а также взрослые, которые не болели корью и не имеют подтвержденных данных о вакцинации от кори.

По данным Министерства здравоохранения с начала года корью в Украине заболели более 57 000 человек. С начала вспышки, которая продолжается с 2017 года, в результате болезни умер 41 человек, из них 25 детей.

Симптомы кори, как правило, начинаются через 10-12 дней после инфицирования. Это значительное повышение температуры, насморк, кашель, покраснение глаз и слезотечение. Также в начале у больного появляются мелкие белые пятна на внутренней поверхности щек. За несколько дней появляется сыпь на лице и верхней части шеи. Через 3 дня она распространяется по всему телу.

Ранее мы сообщали о том, что Украина вошла в топ-5 стран мира по заболеваемости корью.

Также "Страна" писала, что в Украине начинается эпидемия дифтерии.