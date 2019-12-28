ГБР завершило досудебное расследование в производстве по подозрению экс-нардепа и бывшего владельца компании "Укрбуд" Максима Микитася в совершении хулиганских действий в помещении поселкового совета в с. Любеч Черниговской области. Об этом сообщила пресс-служба ГПУ.

"Под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины завершено досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению народного депутата Украины VIII созыва в совершении хулиганских действий в помещении поселкового совета в с. Любеч Репкинского района Черниговской области. Стороне защиты для ознакомления предоставлены материалы уголовного производства. После ознакомления прокуратура планирует направить обвинительный акт в суд", - говорится в сообщении.

Напомним, что Государственное бюро расследований сообщило о подозрении экс-нардепу Максиму Микитасю, который в начале июля этого года набросился на главу территориальной громады в Черниговской области и разбил ему телефон.

"Страна" публиковала видео данного инцидента.

Также ранее Микитасю сообщили о подозрении в завладении имуществом Нацгвардии на сумму более 81 миллиона гривен.