Бывший президент Петр Порошенко на своей странице в Facebook опубликовал список украинских фильмов, которые ему больше всего понравились в уходящем году. Среди них сериал "Чернобыль" канала HBO.

"Радуюсь, видя, сколько достойных украинских фильмов выходят ежегодно на киноэкраны. Предлагаю мой топ лент 2019 года, которые советую посмотреть" - написал Порошенко в Facebook.

В его списке первым пунктом идет фильм Наримана Алиева "Домой", который является полностью украинским. Фильм рассказывает о Крымских татарах и является двуязычным - на украинском и крымскотатарском.

Вторым пунктом идет сериал от НВО "Чернобыль", часть сцен в котором хоть и была снята в Припяти и Киеве, но Украина в списках стран-производителей не значится.

Третий пункт - совместный с Польшей и Великобританией фильм "Цена правды" о Голодоморе в Украине.

Четвертый - американско-украинский "Захар Беркут" по повести Ивана Франка с американскими актерами на главных ролях.

Пятый фильм - "Холодная кровь", снятый в Карпатах Украиной и Францией.

Скриншот: Facebook/Петро Порошенко

Ранее "Страна" писала о том, что Петр Порошенко записал новогоднее обращение.

Также мы писали, что жена пожарного из Чернобыля рассказала, как журналисты после выхода сериала HBO превратили ее жизнь в ад, и она уехала из Киева.