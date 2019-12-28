Генпрокурор Руслан Рябошапка обсудил с временно исполняющей обязанности директора ГБР Ириной Венедиктовой детали расследования дел Майдана.

Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Известно, что в пятницу, 27 декабря, Генеральный прокурор Руслан Рябошапка вместе со своими заместителями провел совещание с Венедиктовой о переходе к ГБР следователей и прокуроров ГПУ по делам о преступлениях, связанных с массовыми протестами в 2013-2014 годах.

В частности, обсуждались детали завершения этого процесса и вопросы, связанные с состоянием расследования дел Майдана.

Ранее "Страна" сообщала о том, что замом главы ГБР станет адвокат фирмы, которая защищала Януковича.

Также мы писали о том, что вместо Венедиктовой в Раду зайдет организатор фестиваля Atlas Weekend и основатель конкурса красоты среди студенток.