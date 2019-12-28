Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Ивано-Франковскую область принял участие в открытии восстановленного мостового перехода через реку Чечва, соединяющий села Долгое-Калужское и Пойло. Об этом говорится на сайте Офиса президента.

Зеленский поздравил местных жителей и строителей с завершением ремонта моста, разрушенного наводнением.

"Я поздравляю всех людей, которые работали над этим проектом", - сказал глава государства.

Президент вместе с председателем Ивано-Франковской областной государственной администрации Денисом Шмигалем прошлись по восстановленному мосту.

Металлическая переправа через реку Чечва длиной 108 метров была построена в 1969 году на автомобильной дороге Пойло - Долгое-Калужское Кольского района Ивано-Франковской области.

20-21 мая 2019 паводок подмыл восемь промежуточных опор и левую береговую опору моста, в результате чего произошел обвал четырех мостовых пролетов и проседания других.

Общая стоимость восстановительных работ составляет 24 млн грн. Для восстановления моста из резервного фонда государственного бюджета выделено 23,4 млн грн,еще 672,5 тыс. гривен было профинансировано из других источников.

Фото: пресс-служба президента

Ранее "Страна" сообщала, что Зеленский на Прикарпатье заслушал отчет главы Ивано-Франковской ОГА.

Также мы рассказывали, что новогоднее поздравление Зеленского покажут за пять минут до полуночи, Порошенко тоже записал обращение.