28 декабря в Соломенском районном суде в 15:30 избирают меру пресечения Виталию Регору, который 24 декабря напал на журналиста издания "Шарий.нет" Дмитрия Кучера и плеснул ему на брюки заранее приготовленную мочу.

Корреспондент "Страны" сообщает, что после вопроса прокурора о том, имеются ли заболевания, которые бы запрещали взять подозреваемого под стражу, Регор демонстративно принял неопределенные таблетки, заявив, что у него внутреннее черепное давление.

Адвокат Юрий Овсиенко на заседании также сообщил, что его подзащитный является инвалидом войны. Этот факт был подтвержден соответствующими документами. "У него не разгинаются пальцы на руке, дырка в легких", - заявил правозащитник.

Регор и его адвокат. Фото: Страна

Ранее "Страна" из зала суда сообщала о том, что подозреваемого в нападении Регора насмешило упоминание о моче.

Также ранее стало известно, что националист Регор раньше нападал с ножом на людей.