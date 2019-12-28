На суде по изменению меры пресечения беркутовцам, который сегодня проходит в Киевском апелляционном суде, однин из обвиняемых Павел Аброськин после замечаний заявил, что у него на плече не флаг России, а знак BMW.

Аброськин, и еще двое беркутовцев, находятся в СИЗО и участвуют в заседании по видеосвязи. Еще вчера в сети начали писать, что Аброськин выходит на связь в кофте с изображением российского триколора на плече. Об этом заявляли потерпевшие и сегодня.

Павел Аброськин



После очередного замечания о том, что обвиняемый выстуает с фагом агрессора, он снял кофту и показал, что там изображен логотип BMW.

На одном из логотипов марки автомобиля изображены три полоски в ряд - голубая, синяя и красная, а рядом буква М. Такой же логотип был и на кофте Аброськина.

Логотип BMW. Фото из открытых источников.

Беркутовцы Павел Аброськин, Сергей Зинченко, Олег Янишевский, Александр Маринченко, Сергей Тамтура обвиняются в убийстве 48 человек во время Евромайдана в 2014 году.

Сегодня прокуратура на суде заявила, что беркутовцы есть в списках на обмен.

Также мы писали, что апелляционный суд изменил прокурорский состав по делу "беркутовцев".