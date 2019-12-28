В департаменте ЖКХ Николаевского горсовета проходит обыск. Об этом мэр Николаева Александр Сенкевич написал в своем Facebook.

"Только что мне сообщили, что в департаменте ЖКХ Николаевского горсовета проходят обыски, касающиеся работы департамента с подрядными организациями в 2017-2018 годах. Обыски проходят по постановлению суда", - говорится в сообщении.

Сенкевич заявил, что городские власти "будет идти навстречу следствию и предоставят все необходимые материалы для полноценного их изучения правоохранительными органами".

"Нам нечего скрывать. Как меня проинформировало руководство департамента, все материалы по работе с конкретными подрядчиками за указанный период будут переданы следователям", - заверил мэр Николаева и добавил, что все подрядные организации, которые ненадлежащим образом выполняли свои обязательства перед городом, "должны ответить за это перед законом" - добавил он.

Скриншот: Facebook/ Александр Сенкевич

Ранее "Страна" писала, что стало известно, где в Николаеве выставят "Синюю руку", которую привезли из Киева.

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