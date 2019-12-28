СБУ задержала на получении взятки директора и главного врача Западноукраинского специализированного детского медицинского центра Андрея Синюту, и сейчас по всей Львовской области проводят семь обысков в медицинских учреждениях и домах главных врачей. Об этом пишет ZAXID.NET со ссылкой на главного прокурора Львовской области Ирину Диденко.

По ее словам, обыски работники СБУ Украины и следователи полиции начали сразу после получения постановления Галицкого райсуда Львова. Первые обыски состоялись еще в пятницу, 27 декабря.

"Мы начали проведение этих обысков еще вчера, сразу после получения постановления суда. Они продолжаются в больницах и по домашним адресам главных врачей. Всего 16 обысков. Уже проведена часть из них. До сих пор продолжается семь обысков...на территории Львовской области и один из них проходит в Тернополе. По результатам предварительного расследования, мы увидели, что и тернопольские врачи пользовались услугами этой компании с откатами и со всем остальным", - рассказала Ирина Диденко.

Во время обысков была изъята документация, подтверждающая сотрудничество медицинских учреждений с львовской фирмой "Едвил", черновые записи о целевом сотрудничестве и наличные деньги.

"Я не могу называть никаких фамилий, но, действительно, во время одного из обысков у одного руководителя медучреждения было изъято более 50 тыс. Евро, 22 тыс. Долларов США и 189 тыс. грн наличными", - рассказала Ирина Диденко.

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