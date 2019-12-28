28 декабря в Соломенском районном суде в 15:30 избирают меру пресечения Виталию Регору, который 24 декабря напал на журналиста издания "Шарий.нет" Дмитрия Кучера и плеснул ему на брюки заранее приготовленную мочу.

Как передает корреспондент "Страны", в то время, как Регору зачитывали подозрение и прокурор дошел до нападения на журналиста с бутылкой мочи, подозреваемый начал смеяться.

Судя по тексту подозрения, Регору вменяют в вину четыре статьи УК: преступление, совершенное группой лиц без предварительного сговора; преследование журналиста за выполнение его профессиональных обязанностей; хулиганство, совершенное группой лиц; умышленное причинение журналисту побоев в связи с осуществлением им законной профессиональной деятельности. Максимальная санкция по этим статьям – до пяти лет лишения свободы.

Виталий Регор на суде 28 декабря Фото: Страна

Напомним, что ранее выяснилось, что националист Регор раньше нападал с ножом на людей.

Также мы писали, чем известен Виталий Регор, которого могут посадить за нападение на журналиста.