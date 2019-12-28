Участники протестной акции "желтых жилетов" вместе с представителями главных профсоюзов Франции снова вышли на улицы Парижа в последнюю субботу 2019 года. Колонна демонстрантов начала свой путь от площади Биржи во втором округе Парижа и проследует до Северного вокзала через площадь Республики.

Об этом сообщает информационное агентство ТАСС.

"Мы ни от чего не отказываемся!", "Желтым жилетам" больше года", "Никакого перемирия!", "Забастовка до пенсии" - такие лозунги можно наблюдать на плакатах над колонной протестующих. Большинство участников акции нарядились в светоотражающие жилеты желтого и салатового цветов, однако, как отмечают очевидцы, большое количество демонстрантов пришли и в красных жилетах профсоюза "Всеобщая конфедерация труда" (CGT), большинство из которых являются работниками железнодорожной отрасли.

Большинство лозунгов на акции протеста посвящены солидарности трудящихся, которые выступают против проводимой правительством пенсионной реформы. Обстановка на акции периодически накаляется в те моменты, когда идущие впереди колонны полицейские притормаживают ее, чтобы находящиеся в середине и хвосте шествия не сильно растягивались по маршруту. Спустя несколько минут после того, как колонна вышла на бульвар Мажанта, в начале колонны возникла стычка между протестующими и правоохранительными органами. Полиция ответила слезоточивым газом. На этом инцидент был исчерпан, сейчас манифестация продолжается в спокойном режиме.

Ранее "Страна" сообщала о том, что забастовка против пенсионной реформы Макрона привела к транспортному коллапсу во Франции.

Также мы писали, что в годовщину начала протестов "желтых жилетов" в Париже задержали 105 протестующих.