Президент Украины Владимир Зеленский и экс-президент Петр Порошенко уже записали свои поздравления для украинцев с Новым 2020-м годом. Выяснили, на каких телеканалах их покажут.

Новогоднее поздравление действующего президента Владимира Зеленского выйдет на телеканале 1+1 в 23:55. По традиции к показу новогоднего поздравления президента присоединятся и другие украинские телеканалы.

Также ряд СМИ распространяет информацию о том, что пятый президент Петр Порошенко в это же время тоже намерен поздравлять жителей страны с Новым годом на телеканале "Прямой". При этом пока на сайте телепрограмма указана только до 23:00 31 декабря.

Ранее "Страна" сообщала о том, Зеленский рассказал, где встретит Новый год. Президент сообщил журналистам, что планирует провести новогоднюю ночь в Ивано-Франковской области.

Также мы писали о том, что Коломойский с друзьями встретит Новый год в 100 километрах от президента Зеленского.