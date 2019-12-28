В Кабинете министров Украины утвердили кандидатуру нового главы Львовской областной государственной администрации. На должность претендует Максим Козицкий. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров Украины.

В пресс-службе Кабинета министров подтвердили, что в пятницу Кабмин утвердил кандидатуру Козицкого.

Перед этим Максим Козицкий подал декларацию кандидата на должность главы Львовской ОГА. Она появилась на сайте НАПК 27 декабря.

Михаилу Козицкому 38 лет, он является директором компании "Эко-Оптима", которая занимается альтернативной энергетикой. Также Козицкий занимается добычей нефти и газа, ему принадлежит первый львовский муниципальний велопрокат NextBike. Его отец Зиновий Козицкий - известный львовский бизнесмен.

Ранее "Страна" писала о том, что президент Украины Владимир Зеленский уволил глав Закарпатской и Львовской ОГА.

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