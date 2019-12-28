Сегодня, 28 декабря, Киевский апелляционный суд продолжает рассматривать жалобы экс-бойцов "Беркута", которых обвиняют в убийстве 49 активистов Евромайдана в феврале 2014 года. На заседании прокуроры заявили, что беркутовцы включены в списки на обмен. Об этом сообщает корреспондент "Страны" из зала суда.

Прокуроры сказали, что обвиняемые включены в списки на обмен. Они показали письмо от Генпрокуратуры, подтверждающее это, и поддержали апелляцию защиты экс-беркутовцев об изменении меры пресечения.

"Изменение пресечения в том виде позволит реализовать договоренности между сторонами относительно одновременного освобождения наших бойцов, которые содержатся, как в Российской Федерации... так и на территории Донецкой и Луганской областей", - сказал прокурор.

Речь идет о пяти обвиняемых - Павел Аброськин, Сергей Зинченко и Олег Янишевский сейчас находятся в СИЗО. У Александра Маринченко круглосуточный домашний арест. У Сергея Тамтуры - ночной домашний арест. На заседании лично присутствуют Тамтура и Маринченко, связь с остальными по видео из СИЗО.

Адвокаты потерпевших в перерыве заявили, что на основании этого письма правоохранители хотят освободить всех обвиняемых от меры пресечения, то есть вообще не назначать меру пресечения и отпустить подсудимых.

Отметим, что это заседание важно тем, что если мера пресечения изменена не будет, беркутовцы не смогут быть обменяны 29 декабря.

Адвокат с письмом ГПУ. Фото: Страна

За трансляцией заседания можно следить тут.

Ранее "Страна" писала, что адвокат прокомментировал участие беркутовцев в обмене пленными.

Также мы рассказывали, что апелляционный суд изменил прокурорский состав по делу "беркутовцев".