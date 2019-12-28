Правительство Украины одобрило подписание мирового соглашения по урегулированию ситуации с российским "Газпромом". Об этом говорится в постановлении Кабмина № 1372-р от 27 декабря.

"Одобрить проект мирового соглашения по иску публичного акционерного общества "Газпром" к государству Украина, который рассматривается арбитражным судом ad hoc в соответствии с Арбитражным регламентом Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ), дело ПТС № 2019-10", - говорится в сообщении.

Уточняется, что подписывать документ правительство Украины уполномочило министра юстиции Дениса Малюська.

Напомним, 27 декабря, "Газпром" перечислил "Нафтогазу" 2,9 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража.

Ранее в "Слуге народа" рассказали, куда "Нафтогаз" потратит 3 миллиарда долларов от "Газпрома".