28 декабря в Соломенском районном суде в 15:30 избирают меру пресечения для Виталия Регора.

Напомним, что 24 декабря группа поддержки подозреваемой Юлии Кузьменко атаковала сразу нескольких представителей прессы. На улице толпа радикалов обступила и прижала к стенке журналиста издания "Шарий.нет" Дмитрия Кучера. Его несколько раз ударили, а Регор плеснул ему на брюки заранее припасенную мочу. Позже выяснилось, что националист Регор раньше нападал с ножом на людей.

Судя по тексту подозрения, Регору вменяют в вину сразу четыре статьи Уголовного кодекса: преступление, совершенное группой лиц без предварительного сговора; преследование журналиста за выполнение его профессиональных обязанностей группой лиц; хулиганство, совершенное группой лиц; умышленное причинение журналисту побоев, легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с осуществлением им законной профессиональной деятельности.

Максимальная санкция по этим статьям – до пяти лет лишения свободы.

"Страна" ведет онлайн.

15:40 Потерпевший Дмитрий Кучер (крайний слева) с адвокатами

15:35 Прокурор - Маруненко Александр, будет ходатайствовать будет о взятии под стражу

15:30 Судья - Козленко Галина

15:20 Под стенами зала уже собралась группа поддержки обвиняемого в числе порядка 25 человек обвиняемого, в числе которых и Оксана Корчинская. Некоторые члены группы поддержат одеты в форму по типу муниципальной варты. Охрану порядка обеспечивают несколько десятков правоохранителей, как на входе, так и внутри суда.

Фото: Страна