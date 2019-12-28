Пользуясь ажиотажем перед Новым годом валютчики задрали курсы. В киевских курсах обмена валют стоимость продажи доллара резко выросла до 25,90 грн за банкноту.

Стоимость покупки доллара возросла до 24,30 грн. При этом продают доллар по 25,90 грн.

Стоимость покупки евро возросла до 26,70 грн, а продажи до 28 грн.

Фото: Страна

"С одной стороны это спекуляция: финучреждения пытаются быстро сорвать куш на временном росте курса. А с другой - перекрыть свои курсовые риски на постоянном изменении цены американской валюты. Думаю, ситуация успокоится после нового года. Пройдут первые торги на межбанке, прояснится курсовая динамика, и курсы в обменниках выровняются", - рассказал "Стране" финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Напомним, в субботу курс гривны на межбанковском валютном рынке снизился до 24,52 за один доллар. Днем ранее валюта торговалась по 23,765 за банкноту.

Ранее "Страна" писала о том, что Нацбанк обвалил официальный курс гривны почти на 40 копеек.

Также мы сообщали, что Нацбанк изменит систему публикации курса доллара.