Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, что планирует встретить Новый год на Прикарпатье, как и сообщала ранее "Страна". Об этом президент сообщил журналистам в субботу во время визита в Ивано-Франковскую область, передает УНН.

Так, на вопрос журналиста, действительно ли Президент планирует праздновать в Ивано-Франковской области, Зеленский признался, что "да".

"Не скажу! Буду, буду Новый год встречать здесь. Но надо еще вернуться. Еще там вернусь на работу, а встречать - здесь. Хочу", - рассказал Зеленский.

Ранее "Страна" сообщала о том, что Игорь Коломойский с друзьями встретит Новый год в 100 километрах от президента Зеленского.

Также мы рассказывали о том, что новогоднюю ночь в поездах встретят около 17 тысяч пассажиров. Всего на новогодние праздники будет курсировать 126 поездов.