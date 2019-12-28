Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Ивано-Франковскую область заслушал отчет главы ОГА Дениса Шмигаля о 100 днях его работы. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Так, Шмигаль рассказал о ремонте 540 км дорог, а также о том, что сейчас в области около 80% мостов пребывают в неудовлетворительном состоянии.

Фото: president.gov.ua

В то же время Зеленский постановил, что нужно выделить средства из бюджета на ремонт школы в селе Красноилья Верховинского района.

При этом, утверждает Шмигаль, ремонт аэропорта в Ивано-Франковске планируют закончить через два с половиной года. Сейчас начаты работы по инвентаризации земельного участка.

Фото: president.gov.ua

Напомним, 28 декабря Зеленский прибыл с рабочим визитом на Прикарпатье. Планировалось, что он заслушает отчет главы ОГА Дениса Шмигаля, а также проконтролирует ход восстановления работ в селе Долгое-Калужское.

Также "Страна" сообщала, что Зеленский уволил с воинской службы экс-главы СБУ Василия Грицака. Соответствующий указ появился на сайте президента.