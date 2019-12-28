Еще одним замом главы ГБР станет харьковский СБУшник, которого Мехти Логунов обвинял в фабрикации своего дела
"Страна" узнала, кто станет еще одним замом нового директора ГБР Ирины Венедиктовой.
Это харьковчанин, подполковник СБУ по фамилии Соколов.
Информации в открытых источниках о нем нет, однако этот офицер засветился в деле 85-летнего харьковского ученого Мехти Логунова, которому дали 12 лет колонии за якобы шпионаж.
Отметим, что сам Логунов называл полполковника Соколова как одного из фабрикаторов своего дела.
В одном из своих обращений из тюрьмы он называл имена тех, кто сажал его за решетку: "начальник ГВ КР УСБУ в Харьковской области подполковник О. Соколов, начальник следственного отдела УСБУ в Харькове подполковник юстиции Е. Русинов, начальник 3-го отдела контрразведки СБУ майор Д. Маньковский".
Напомним, еще одним заместителем Венедиктовой в ГБР будет назначен адвокат и бывший харьковский прокурор Александр Бабиков, который в 2012 году объявлял о розыске Арсена Авакова Интерполом и защищал в суде охранника Виктора Януковича.
Ранее мы рассказывали, кто такая Ирина Венедиктова, которую Зеленский назначил руководить ГБР и чьи задачи она будет выполнять.