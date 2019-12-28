"Страна" узнала, кто станет еще одним замом нового директора ГБР Ирины Венедиктовой.

Это харьковчанин, подполковник СБУ по фамилии Соколов.

Информации в открытых источниках о нем нет, однако этот офицер засветился в деле 85-летнего харьковского ученого Мехти Логунова, которому дали 12 лет колонии за якобы шпионаж.

Отметим, что сам Логунов называл полполковника Соколова как одного из фабрикаторов своего дела.

В одном из своих обращений из тюрьмы он называл имена тех, кто сажал его за решетку: "начальник ГВ КР УСБУ в Харьковской области подполковник О. Соколов, начальник следственного отдела УСБУ в Харькове подполковник юстиции Е. Русинов, начальник 3-го отдела контрразведки СБУ майор Д. Маньковский".

Напомним, еще одним заместителем Венедиктовой в ГБР будет назначен адвокат и бывший харьковский прокурор Александр Бабиков, который в 2012 году объявлял о розыске Арсена Авакова Интерполом и защищал в суде охранника Виктора Януковича.

Ранее мы рассказывали, кто такая Ирина Венедиктова, которую Зеленский назначил руководить ГБР и чьи задачи она будет выполнять.