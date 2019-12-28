Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что обмен пленными должен пройти в воскресенье, 29 декабря. Об этом глава государства сказал во время общения со СМИ в Ивано-Франковской области, говорится на официальной странице Офиса президента Украины в микроблоге Twitter.

"Освобождение незаконно удерживаемых украинский может произойти в воскресенье, 29 декабря, однако до сих пор не завершена процедура верификации списков", - говорится в сообщении.

Скриншот: Twitter/Офіс Президента‏

Мы писали о том, что ранее в Донецке подтвердили, что обмен пленными состоится 29 декабря.

Ранее "Страна" писала, что КПП Майорск закроют в день обмена пленными 29 декабря.

Также мы рассказывали, что "Харьковских террористов" осудили, но освободили перед обменом с пленными.