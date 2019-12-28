В зоне проведения Операции объединенных сил на Донбассе остановят работу контрольно-пропускных пунктов въезда-выезда 29 декабря. В этот день должен состояться обмен пленными между "ЛДНР" и Киевом. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

"Ко вниманию граждан! Согласно распоряжению Командующего объединенных сил, по техническим причинам пропускные операции через контрольный пункт въезда-выезда "Майорское" 29 декабря этого года осуществляться не будут", - говорится в сообщении.

Поэтому украинцев просят отнестись к инциденту с пониманием и "воспользоваться другими контрольными пунктами въезда-выезда для пересечения линии разграничения".

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Напомним, Фрунзенский районный суд Харькова признал виновными обвиняемых во взрыве на мирной ходе возле Дворца спорта и приговорил их к пожизненному заключению. Однако их освободили под личное обязательство перед обменом пленными с Донбассом.

Также "Страна" писала, что 28 декабря на оккупированном Донбассе подтвердили обмен пленными с Киевом в формате "всех установленных на всех установленных". Сам процесс состоится 29 декабря.