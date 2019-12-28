Национальный банк Украины (НБУ) сообщил о том, что 2020 году запланировал проведение проверок в 45 банках з 75 работающих в Украине. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

План инспекционных проверок был составлен на основании риск-ориентированного подхода, который учитывает принадлежность банка к определенной категории с учетом его размера в банковской системе, характера и сложности операций, уровня рисков, присущих его деятельности, а также на основании определенной общей оценки SREP (Supervisory Review and Evaluation Process).

В перечень банков, в которых пройдут плановые инспекционные проверки, вошли следующие:

в I квартале: АБ "Укргазбанк", ПАО "КБ "Аккордбанк", АО "Банк Сич", АО "КИБ", АО "РВС Банк", ПАО "Банк "Укаинский Капитал", АО "Айбокс Банк", Поликомбанк, АО "ЕПБ", АО "БТА Банк.

Во II квартале: АО АКБ "Львов", АО "Пиреус Банк МКБ", АО "Первый Инвестиционный Банк", АО "Банк Форвард", АО "Мисто Банк", АО "СЕБ Корпоративный Банк", АО "Кредитвест Банк, АО "Укрстройинвестбанк", АО "Банк 3/4", АО "КБ "Земельный Капитал", ПАО "Расчетный Центр", АО "Банк Фамильный", АО "Банк Траст-Капитал", АО "Альпари Банк".

В III квартале: АО КБ "Приватбанк", АО "Альфа-Банк", ПАО "Банк Восток", ПАО "МТБ Банк", АО АКБ "Аркада", АБ "Клиринговый Дом", АО "Кристабанк", АО "АП Банк", АО "МетаБанк", АО "Асвио Банк", АО "Банк Кредит Днепр", АО "Юнекс Банк", АО "Окси Банк", АО "Банк "Портал";

В IV квартале: АО "ОТП Банк", АО "Мегабанк", АО "Альтбанк", АО "Банк Инвестиций и Сбережений", АО "МИБ", АО "Полтава-банк", АО "АБ "Радабанк"

А 1 июля 2020 года в рамках проекта "сплит" НБУ начнет выездные проверки небанковских финучреждений согласно графику, утвержденного Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг.

По данным НБУ, по состоянию на 1 декабря 2019 году в Украине работали 75 банков с лицензиями.

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