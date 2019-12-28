В Киеве открыли Шулявский путепровод (мост), который ремонтировали в последнее время. Об этом говорится в сообщении мэра Киева Виталия Кличко на странице в Facebook.

Он дал старт движению по реконструированному мосту, проехавшись по нем на квадроцикле в костюме Деда Мороза.

Как известно, Шулявский мост частично обрушился 27 февраля 2017 года. Демонтаж моста начался 17 марта 2019 года. К концу 2019 года планировалось завершить работы по строительству нового путепровода длиной 158,17 м, велосипедных дорожек (длина - 741 м), лево- и правоповоротных съездов, реконструкцию подземного пешеходного перехода, благоустройство и озеленение.

Ранее "Страна" писала, что Шулявский мост в Киеве испытали на прочность восемь фур над головой Кличко.

Также мы рассказывали, что в сети обсуждают фото темнокожего асфальтоукладчика Шулявского моста в Киеве.