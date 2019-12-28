Американское космическое агентство NASA показало снимок с телескопа "Спитцер", который называется Рождественская елка. На нем звезды образуют фигуру, которую ученые назвали "Снежинкой". Об этом сообщает пресс-служба организации.

Звездообразующие облака, которые есть на снимке, являются динамическими структурами, а расположение звезд говорит о том, что они являются новорожденными.

"Примерно через 100 тысяч лет они покинут места своего рождения и область потеряет свой вид, который напоминает снежинку", - говорится в сообщении.

Фото: Nasa.gov

Напомним, Космический беспилотник Starliner после неудачной миссии на МКС благополучно приземлился в штате Нью-Мексико.

Ранее "Страна" cообщала, что в NASA показали новый марсоход, который будет искать жизнь на Красной планете.