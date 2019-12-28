Заместителем новоназначенной начальницы ГБР Ирины Венедиктовой стал бывший адвокат и прокурор Александр Бабиков. Об этом "Стране" стало известно из собственных источников в ведомстве.

Официально о его назначении еще не объявлено, но Бабиков уже знакомится с подчиненными и вникает в суть дел. Кроме того, по данным "Страны", он уже прошёл собеседование лично у президента Зеленского.

Последние два года этот юрист работал в адвокатской фирме Aver Lex, которая известна тем, что защищала Виктора Януковича.

Он выпускник харьковской юридической академии им. Ярослава Мудрого. И сам харьковчанин.

Судя по сайту электронных деклараций, до своего похода в адвокатуру в 2017 году, Александр Бабиков был замначальника управления в Генпрокуратуре. А до Майдана возглавлял в Харьковской областной прокуратуре управление надзора за органами, которые ведут борьбу с организованной преступностью и коррупцией.

В 2012 году, будучи на этой должности, Бабиков заявлял, что Интерпол объявил в розыск Арсена Авакова - бывшего на тот момент губернатора Харьковщины. То есть, можно предположить, что именно этот прокурор занимался координацией с Интерполом по этому вопросу.

В тот момент власть как раз начала против Авакова уголовное дело за незаконную раздачу земель во время работы главой Харьковской ОГА. Его объявили в международный розыск.

Во время работы уже адвокатом, Бабиков защищал охранника Виктора Януковича Дмитрия Иванцова, которого суд признал потерпевшим в деле покушения на экс-президента. Речь об обстреле кортежа Януковича во время его бегства из Украины.

Дело Иванцова, находящегося в России, рассматривалось в контексте уголовного преследования Виктора Януковича - которого также защищала фирма Aver Lex.

Ранее Владимир Зеленский уволил Романа Трубу и назначил Ирину Венедиктову и.о. главы ГБР