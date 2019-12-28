В субботу курс гривны на межбанковском валютном рынке снизился до 24,52 за один доллар. Днем ранее валюта торговалась по 23,765 за банкноту. Об этом сообщает "РБК-Украина".

Так, на рынке "налички" средний курс покупки доллара составляет 23,67 за банкноту, а продажа в районе 24,52 за купюру.

При этом средний курс покупки евро составляет 26,28 грн, а продажи – 27,31 за один евро.

В то же время в банках курс доллара в банках находится в пределах 23,85-24,50 за банкноту.

Ранее "Страна" писала о том, что Нацбанк обвалил официальный курс гривны почти на 40 копеек.

Также мы сообщали, что Нацбанк изменит систему публикации курса доллара.