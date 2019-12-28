Известная российская телеведущая Лера Кудрявцева выложила на своей странице в сети Instagram фотографию своего грудного импланта, который разорвался.

Ведущая написала, что опубликовала фото для того, чтобы оградить других девушек от подобного.

По ее словам, не существует пожизненной гарантии ни на какие импланты, а узнать о проблемах с ними можно непосредственно при помощи МРТ с контрастом, УЗИ не поможет.

"У меня ничего не болело, ничего не воспалялось, ничего не чувствовала, кроме как "поехала форма" одной груди! УЗИ показывало только скопление жидкости, но не показывало разрыв", - рассказала Кудрявцева.

Телеведущая также сообщила, что ее иммунитет "боролся с инородным телом в организме", из-за чего она подверглась синдрому хронической усталости.

Скриншот: Instagram/KUDRYAVTSEVA LERA

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