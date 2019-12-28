Несмотря на грядущий Новый год, в стране метеорологическая зима еще не началась. А то похолодание, которое есть – непродолжительное. Об этом заявили синоптики в отделе климатологии Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского, передает "УНН".

"Метеорологическая зима еще не началась. Хотя сейчас и небольшое похолодание, но оно непродолжительно, и такого длительного похолодания, как для зимы, мы еще не объявляли. То есть, пока зима не наступила", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в январе вновь ожидается потепление. Поэтому метеорологическая зима придет в Украину чуть позже.

"В 90-м году был такой случай, что зима закончилась уже 10 января, и не было похолоданий совсем. Но она там длилась хотя бы 31 день. А такой ситуации, как сейчас, за прошедшие годы еще не было на нашей памяти", - подчеркивают синоптики.

Напомним, синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что Новый год украинцы будут встречать практически без снега.

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