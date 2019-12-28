В пятницу, 27 декабря Кабинет министров Украины одобрил проект изменений в закон "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг" и ряда законов, касающихся детенизации расчетов в сфере торговли и услуг. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

При использовании кассовых аппаратов для предпринимателей предусматривается уменьшение ответственности. Так, в проекте прописано предложение отмены некоторых видов штрафов в случае использования программного РРО: например, если контрольная лента не напечатана или не создана в электронной форме, или же за непредставление отчетности в контролирующие органы.

"Это необходимые изменения, которые сделают невозможными применение штрафов к предпринимателям из-за возможных недостатков РРО, уменьшат риск коррупции со стороны проверяющих органов и помогут бизнесу адаптироваться к новым требованиям по РРО", - прокомментировал законопроект заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Дмитрий Романович.

Проект изменений в закон также предусматривает отмену штрафов предыдущего программирования наименования цен, товаров (услуг) и учета их количества.

"Правительство планирует внедрение риск-ориентированного подхода при проведении ГНС фактических проверок по соблюдению физическими лицами - предпринимателями требований в сфере применения РРО", - говорится в сообщении.

"А также благодаря проекту изменений в закон можно будет доработать программные РРО с учетом потребностей бизнеса и целей государственной фискальной политики", - добавили в пресс-службе.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал законы, обязывающие ФЛП использовать кассовые аппараты и дают возможность получить кэшбек с покупки в случае несоответствия чека.

Также "Страна" писала, что думают предприниматели о новом законе про "кассовый аппарат в смартфоне".