Президент Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом на Прикарпатье, где запланирован отчет главы Ивано-Франковской области Дениса Шмигаля. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Президент заслушает отчет о социально-экономическом развитии региона за сто дней работы главы ОГА.

Фото: facebook.com/president.gov.ua

Также в ходе визита запланирована поездка в село Долгое-Калужское, где Зеленский ознакомится с ходом выполнения указания по восстановлению моста через реку Чечва, который разрушило наводнение.

Фото: facebook.com/president.gov.ua

Напомним, президент Владимир Зеленский подписал новый избирательный кодекс Украины. Он вступит в силу уже 1 января.

Также "Страна" сообщала, что Зеленский уволил с воинской службы экс-главы СБУ Василия Грицака. Соответствующий указ появился на сайте президента.