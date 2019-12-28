В результате теракта в Сомали погибли 94 человека
В столице Сомали Могадишо произошел взрыв заминированного автомобиля, в результате чего погибли несколько десятков человек. Об этом сообщает BBC со ссылкой на полицию.
Фото: twitter.com/AbdirizakOm
"Взрыв был разрушительным, и я могу подтвердить, что более 20 мирных жителей были убиты, было много раненых", - утверждает один из правоохранителей.
Фото: twitter.com/HarunMaruf
Уточняется, что теракт произошел в людном месте. По данным местных журналистов, жертвами стали 50 человек. Позже член федерального парламента Абдуразак Мухаммед уточнил, что количество погибших увеличилось до 94.
Фото: twitter.com/serious_war
Погибли 17 полицейских, 73 гражданских и четыре иностранца.
На данный момент ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за трагедию, однако полиция уже квалифицировала инцидент как теракт.
Фото: twitter.com/serious_war
Напомним, 17 декабря власти Австрии заявили, что предотвратили сговор с целью проведения серии террористических атак. Их планировали совершить боевики ИГИЛ.
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